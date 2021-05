Concours Reine Elisabeth: vivre l’événement de l’intérieur grâce à Twitch

Cette année, le Concours et la RTBF innovent en proposant chaque jour une soirée de finale commentée sur Twitch. Une manière d’intéresser à la musique différemment et de toucher un autre public.

Créé en 2011 par Justin Kan et Emmett Shear, deux entrepreneurs du web, Twitch est une plateforme de streaming vidéo au départ centrée sur l’univers des jeux vidéos. Mais aujourd’hui, son succès incontestable et grandissant ne cesse d’étendre sa sphère d’influence. Ainsi, différents acteurs (le monde politique notamment) s’emparent de cet outil de communication différent, où le dialogue entre internautes tient une place centrale. Des caractéristiques qui ont attiré le Concours Reine Elisabeth et la RTBF, qui ont cette année décidé d’innover en proposant chaque jour une soirée de finale commentée sur la plateforme.