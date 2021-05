RFC Seraing: Jordi Condom face au double défi sérésien

Après Eupen et Roulers, Jordi Condom est prêt pour relever un nouveau défi belge. Ce vendredi, il a paraphé son contrat de 2 saisons avec le RFC Seraing. Le coach espagnol aura non seulement pour mission de maintenir le club en D1A mais également de développer les jeunes joueurs afin d’optimiser le partenariat avec le FC Metz.

La saison 2020-2021 du RFC Seraing, celle de son grand retour en D1A, a réellement débuté ce vendredi avec la nomination de son nouvel entraîneur : Jordi Condom. Et c’est avec une satisfaction nullement dissimulée que le président sérésien l’a annoncé. « Nous avons fait un choix et j’espère qu’il sera le bon », lance Mario Franchi affichant un large sourire que l’on devine aisément derrière son masque. Les différents entretiens entre les parties furent fructueux, le mariage paraît idéal… comme c’est toujours le cas en pareille circonstance. « Jordi aime travailler avec les jeunes, les faire progresser. Il l’a prouvé tout au long de sa carrière et notamment au FC Barcelone. C’est une donnée très importante pour un club comme le nôtre qui mise sur la jeunesse. Dans le même temps, il jouit d’une belle expérience et d’une enviable connaissance du championnat belge. »