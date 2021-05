La Juve fait revenir Allegri pour solder le pari Pirlo

Pas de deuxième année pour Pirlo : propulsé entraîneur de la Juventus sa thèse d’entraîneur à peine soutenue, l’ex-génie du ballon rond n’a pas réussi à mettre en pratique ses idées de beau jeu et c’est ailleurs qu’il devra parfaire ses gammes, Massimiliano Allegri revenant sur le petit banc de la Vieille Dame.

Avec Massimiliano Allegri, la Juventus rappelle à son chevet un entraîneur pragmatique, au palmarès bien garni, pour solder le pari du beau jeu tenté avec Maurizio Sarri puis Andrea Pirlo, qui n’auront chacun tenu qu’une saison.

Deux titres et une qualification in extremis pour la Ligue des champions ne suffisent pas quand on entraîne la Juventus, qui restait sur neuf titres consécutifs de championne d’Italie : Pirlo, lancé l’an dernier avec de belles intentions mais aucune expérience d’entraîneur, a été prié vendredi d’aller faire ses gammes ailleurs.

La Juve revient clairement à ses fondamentaux en faisant revenir Allegri : un technicien expérimenté et pragmatique avec qui la « Vieille Dame », pendant ses cinq ans de mandat (2014-2019), a écrasé le football italien avec cinq titres de championne mais aussi quatre Coupes d’Italie et deux Supercoupes.