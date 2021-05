Athlétisme: la LBFA attend les Borlée avec sérénité

On savait, depuis l’annonce du passage du team Borlée de la Ligue francophone (LBFA) à la Ligue flamande (VAL) d’athlétisme, en décembre 2020, point culminant du conflit entre la famille bruxelloise et sa fédération d’origine, qu’un procès suivrait à plus ou moins brève échéance. Les Borlée étaient, en effet, bien décidés à récupérer devant les tribunaux les quelque 84.000 euros de primes versés par World Athletics qu’ils estiment que la LBFA leur doit, de l’argent gagné entre 2015 et 2019 lors des différentes compétitions avec le relais 4 x 400 m au niveau mondial et « immobilisées » depuis malgré de nombreuses réclamations.