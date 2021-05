Un Etat en bon état est un bon Etat…

Jusqu’où voulons-nous encore de l’État (belge) ? C’est la question posée en filigrane de chaque réforme institutionnelle. Au point d’en oublier une autre, bien plus urgente : « Dans quel état voulons-nous l’État (belge) ? » Et faute de réponses satisfaisantes apportées depuis des années, cet état-là est, hélas, peu glorieux. Après les chapitres infrastructure, justice et tout dernièrement soins de santé, voilà le retour de la « sécurité », car le manque de moyens et les dysfonctionnements des services de renseignement ont déjà été pointés lors des attentats de 2016.