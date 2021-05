Vincent Kompany présent à Porto pour soutenir Manchester City en finale de Ligue des champions contre Chelsea (vidéo)

Ce samedi 29 mai est un grand jour pour Manchester City et ses supporters. Pour la première fois de son histoire, les Skyblues disputeront la finale de Ligue des champions dont le coup d’envoi sera donné à 21h. Un duel face à Chelsea très attendu qui se jouera à Porto. Certains fans ont fait le voyage pour soutenir leur équipe jusqu’au bout, et parmi eux une personnalité qui est loin d’être un anonyme.

Vincent Kompany a en effet été aperçu à Porto, en compagnie de sa femme. L’entraîneur d’Anderlecht et ancien capitaine de City a été repéré par des supporters anglais qui lui ont réservé un accueil chaleureux agrémenté de chants en son honneur. Kompany a fait ses adieux à Manchester City en 2019 après y avoir passé plus de 10 ans et s’y être constitué un impressionnant palmarès, où seul manque un sacre européen lui manque.