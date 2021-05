Goffin s’est entraîné à Roland-Garros avec Federer: «Nous étions bien en jambes, il y avait une bonne intensité»

David Goffin (ATP 13) a pu compter sur un sparring-partner de luxe, vendredi à Paris, pour préparer son premier tour à Roland-Garros, où il affrontera, lundi ou mardi le jeune Italien Lorenzo Musetti (ATP 76), 19 ans. Le Liégeois, 30 ans, a ainsi pu taper la balle pendant près de deux petites heures sur le court Philippe Chatrier avec un certain Roger Federer (ATP 8), 39 ans, vainqueur de l’édition 2009.

« Cela m’a fait plaisir de le retrouver », a-t-il raconté. « Je l’avais aperçu brièvement à Doha, où nous participions tous les deux au même tournoi. C’était un très bon entraînement. Nous étions tous les deux bien en jambes. Il y avait de bonnes frappes. Cela allait vite. Les conditions sont un peu plus rapides, il fait un peu plus chaud et la terre battue est un peu plus sèche. Du début à la fin, il y avait une bonne ambiance et une bonne intensité. J’étais donc plutôt satisfait. »