Carte blanche: l’environnement du jeune est-il plus important que ses connaissances?

La visée première des multiples mesures visant à rendre le système éducatif plus équitable est de permettre à chaque élève d’avoir les mêmes opportunités d’apprentissage. Cependant, alors que l’équité est plus grande dans notre enseignement, le désir d’équité devient toujours plus insatiable. Le point négatif est la baisse d’exigence qui en résulte.

En cette fin d’année scolaire, le pouvoir organisateur WBE a annulé les examens de juin pour les élèves ne présentant pas d’épreuves certificatives externes (CEB et CE1D). Plus généralement, il a été demandé aux conseils de classe d’agir avec « bienveillance » et de décider du redoublement d’un élève de façon exceptionnelle. La crise sanitaire a accéléré un processus présent depuis plusieurs années dans l’enseignement francophone : l’environnement social et familial du jeune prend plus d’importance que ses réels acquis dans les décisions de réussite ou d’échec en fin d’année scolaire.

La crise sanitaire nous en apporte un exemple. Lors des cours en distanciel pour les élèves de la 3e à la 6e secondaire, certains ont pu bénéficier de leurs parents à la maison pour les accompagner dans leur travail. D’autres, par contre, ont dû assumer seul ce travail à domicile. Même si ces derniers ont beaucoup d’échecs en fin d’année, il est unanimement accepté au sein des instances de l’enseignement que ces élèves ne doivent pas être pénalisés par une décision du conseil de classe défavorable, comme par exemple le redoublement. Prendre la décision de laisser poursuivre un élève dans l’année suivante avec des acquis « essentiels » non maîtrisés montre que l’environnement de l’élève prend une place plus importante que ses compétences, avec pour mot d’ordre « la bienveillance ».

Ce mot se retrouve sur toutes les lèvres : pouvoirs publics, Ligue des familles, assemblées de parents, directions d’école et enseignants. Il en résulte une perte de sens. La bienveillance signifie-t-elle réellement de permettre à des élèves aux acquis non consolidés de passer dans l’année suivante, au motif d’un environnement instable ? Être bienveillant ne serait-il pas, au contraire, de s’assurer de la bonne acquisition des compétences essentielles de l’élève et de ne pas l’envoyer vers de grandes difficultés futures si les lacunes sont importantes ?

La remédiation n’est pas un remède miracle

Les pouvoirs publics énoncent souvent l’importance des remédiations pour l’année scolaire suivante. Or, un enseignant expérimenté vous expliquera que la remédiation est efficace lorsqu’elle est bien ciblée : par exemple, si l’élève ne comprend pas un point précis de matière ou si celui-ci doit développer sa méthode de travail. Par contre, penser que la remédiation permet de rattraper des chapitres entiers de matière est utopique.

Par conséquent, les parents des enfants favorisés combleront ce manque par des cours payants. En effet, le développement de l’offre de ceux-ci s’est considérablement accru ces dernières années. A contrario, dans les milieux plus défavorisés, l’élève accumule les lacunes. On reporte donc probablement le problème à la sortie des secondaires lorsque les élèves seront confrontés à l’enseignement supérieur ou le marché du travail. Le principe d’équité ainsi appliqué et cette vision de la bienveillance créent donc plus d’inégalités qu’ils en résolvent.

Une déresponsabilisation de l’élève

C’est la deuxième année scolaire perturbée par la crise sanitaire. Il aurait été urgent de constater en ce mois de juin le niveau des élèves par la mise en place d’examens dans toutes les années, comme l’ont décidé certaines écoles qui ne sont pas dans le réseau WBE. Cela aurait permis de situer le jeune dans ses apprentissages, de valoriser le travail des jeunes et des enseignants depuis 1 an et demi et d’orienter concrètement les élèves dans leur cursus scolaire. De plus, décider d’un passage généralisé des élèves dans l’année suivante, même pour ceux qui se sont croisés les bras, peu importe leur environnement familial, enlève toute responsabilité à notre jeunesse. Est-ce un bon exemple à donner à nos adultes de demain ?

Une opportunité à saisir

Il est évident que le jeune doit être analysé dans toute sa complexité cognitive, sociale, familiale et médicale. Cependant, si l’on prend des décisions sur base d’une seule d’entre elles, on risque de reporter les difficultés de l’élève, plutôt que de les résoudre. Dans notre société où l’enfant à une place importante, il est difficile de considérer que le redoublement d’élèves, au lieu d’être exceptionnel, aurait probablement dû être supérieur par rapport aux années précédentes. La crise sanitaire aura permis de pointer deux défis importants pour l’avenir : augmenter les moyens liés à la remédiation afin de la rendre plus efficace et plus efficiente et développer l’autonomie de nos jeunes dès leur première année de scolarité et, encore plus, dans les premières années du secondaire.