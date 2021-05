Une visite au FC Bruges, l’Antwerp sur les rangs: Balikwisha suscite l’intérêt et va rapporter gros au Standard

Les informations divulguées dans nos éditions de jeudi matin et sur nos réseaux sociaux sont confirmées : avec l’accord du Standard, Michel-Ange Balikwisha s’est bel et bien rendu à Bruges dimanche dernier, en compagnie de deux de ses représentants et de sa petite amie. Au programme, visite du centre d’entraînement et discussion avec Philippe Clement, l’entraîneur du Club, qui a fait comprendre à Balikwisha qu’il comptait énormément sur lui et qu’il entrait à 100 % dans ses plans pour la saison 2021-2022.