Contacts rapprochés: «Le Codeco a décidé de rendre leur responsabilité aux gens»

Selon le projet d’arrêté ministériel de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, il n’y aura à partir du 9 juin plus de limitation aux contacts «physiques» entre personnes, une perspective qui fait réagir l’infectiologue Erika Vlieghe, écrivent samedi les journaux flamands Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Standaard et Het Belang van Limburg. «Nous n’avons jamais recommandé cela», indique-t-elle. La ministre a défendu son projet samedi, qui devrait rendre les règles «cohérentes et sans ambiguïté» et restituer leur responsabilité aux citoyennes et citoyens.