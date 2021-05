Franky Vercauteren ne reste pas à l’Antwerp: le Danois Brian Priske lui succède

Après six mois en poste, Vercauteren ne poursuivra pas à la tête du Great Old.

L’aventure de Franky Vercauteren à l’Antwerp a touché à sa fin. Arrivé en janvier, l’entraîneur a hissé le Great Old à la 3e place du championnat. Son contrat prendra fin dans deux jours, le 31 mai, et ne sera pas renouvelé. Son successeur est quant à lui déjà connu.

L’Antwerp a annoncé l’arrivée de Brian Priske ce samedi, confirmant des informations relayées plus tôt dans la journée par Het Laatste Nieuws et la RTBF. Le Danois de 44 ans a signé pour deux saisons. Au cours de sa carrière de joueur, il est passé par le Club de Bruges et Genk. Après avoir raccroché les crampons, Priske est devenu entraîneur adjoint au FC Midtjylland dont il est désormais le T1 depuis 2019 avec un sacre national au Danemark au bout de ce premier exercice. Cette saison, le club a fini 2e derrière Brondby.