Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Romelu Lukaku (vidéo)

1. Il est le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges. Le 10 octobre 2019, face Saint-Marin, il dépasse même la barre des 50 buts en équipe nationale !

2. En 2010, à l’occasion d’un match contre la Croatie, Lukaku est devenu, à 16 ans et 294 jours, le 3e plus jeune Diable rouge de l’histoire derrière Fernand Nisot (Léopold Club – 16 ans et 19 jours) et Anthony Vanden Borre (Anderlecht – 16 ans et 187 jours)

3. Romelu a un don pour les langues. En conférence de presse, il jongle entre elles. Il parle ainsi le français, le néerlandais, le portugais, l’espagnol, l’anglais, le lingala et quelques semaines à peine après avoir rejoint l’Inter Milan, il parlait l’italien.