L’UEFA songe à supprimer la règle du but à l’extérieur lors des compétitions européennes

La règle du but à l’extérieur pourrait bien ne plus être d’application dès la saison prochaine en Ligue des champions et en Europa League.

La Commission des compétitions de clubs de l’UEFA a recommandé que la règle du but à l’extérieur soit supprimée pour les compétitions européennes de clubs. C’est ce qu’annonce ce samedi le quotidien The Times. La décision finale reviendra au Comité exécutif de l’instance européenne de football.

La règle a été introduite en 1965 et est appliquée en Ligue des champions et en Europa League. Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts dans les matches à élimination directe après les rencontres aller et retour, la décision tombe en faveur de l’équipe qui a inscrit le plus de buts sur le terrain adverse. Si l’égalité demeure, le match se poursuit avec une prolongation (2x15 minutes) et éventuellement les tirs au but. Si le changement de règle est adopté, cela pourrait donc amener à davantage de prolongations voire même de séances de tirs au but pour départager les deux équipes.