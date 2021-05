Le commissariat corona sur la levée de certaines mesures: «Ce qui n’est plus interdit n’est pas judicieux à faire pour autant»

Des mesures vont être assouplies mais le commissariat corona estime que les personnes non vaccinées devront prendre davantage de précautions.

Ce n’est pas parce que quelque chose n’est plus interdit dans un arrêté ministériel qu’il est obligatoire ou judicieux de le faire », a réagi samedi le commissariat corona du gouvernement fédéral à la suite d’articles de presse relatant qu’il n’y aura à partir du 9 juin plus de limitation aux contacts « physiques » entre personnes.

« Un certain nombre de règles détaillées sur la vie privée ne sont plus incluses » dans l’arrêté ministériel à paraître, fixant les assouplissements prévus au 9 juin, a confirmé le commissariat du gouvernement. Ainsi, la règle de limitation des contacts à domicile, soit la bulle et le maintien d’un seul contact rapproché, va être remplacée par la restriction des rassemblements à l’intérieur chez soi à quatre personnes.