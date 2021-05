RD Congo: l’éruption d’un second volcan est de «faible intensité»

L’éruption volcanique observée samedi matin d’un second cratère non loin du Nyiragongo, dans l’est de la République démocratieu du Congo (RDC), est de «faible intensité» et a lieu «dans une zone non-habitée», a indiqué le ministère congolais de la Communication.

«Une éruption volcanique de faible intensité est signalée dans le flanc nord du Nyamuragira. La lave coule dans une non zone habitée au sein du parc des Virungas», a expliqué le ministère.