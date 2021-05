Carte blanche: les réseaux sociaux, accélérateurs d’actes antisémites en Europe

Ces dernières années, on observe une recrudescence des actes antisémites partout en Europe. Malgré les initiatives des pays membres face à l’inquiétante augmentation des menaces contre la communauté juive, la situation s’aggrave. En France, depuis 2017, le nombre d’actes antisémites a ainsi augmenté de 121 %. En Angleterre, ils ont plus que doublé, avec 18 des crimes de haine religieuse visant des Juifs. 147 actes antisémites ont été comptabilisés en Suisse romande en 2020 et l’Allemagne a enregistré la même année son niveau le plus élevé d’actes antisémites depuis le début de leur recensement par la police en 2000. Un accroissement provoqué par les réseaux sociaux La banalisation de paroles de haine à l’encontre des juifs émises sur les réseaux sociaux et les passages à l’acte que ces paroles génèrent parfois, expliquent cet accroissement. Un constat inquiétant lorsqu’on sait que, selon le Congrès Juif Mondial, les insultes antisémites ont augmenté de 30 % sur les principales plateformes numériques depuis novembre 2019.

Depuis l’intimidation jusqu’aux meurtres de masse, l’antisémitisme s’exprime sur tout l’éventail des violences. Là encore, aucun pays d’Europe n’est épargné. En octobre 2019 à Halle, en Allemagne, un jeune homme d’extrême droite tente d’entrer dans la synagogue. N’y parvenant pas, il tire sur des passants. Récemment, des tags antisémites ont recouvert la façade d’une grande école parisienne. Ces actes sont le fait de l’islamisme radical, de l’extrême droite ou de la délinquance antisémite.

Des initiatives insuffisantes Face à ces attaques, les plateformes numériques sont pointées du doigt. On les accuse de ne pas lutter suffisamment contre la désinformation, les messages de haine et les campagnes de manipulation. Et pour cause ! Alors que Facebook prétend faire appel à des modérateurs algorithmiques et humains pour « nettoyer » les sites des publications haineuses et violentes, l’effort n’est pas suffisant. On compte seulement 7.500 modérateurs pour 2,8 milliards de comptes actifs, soit un modérateur pour 370.000 profils, ou 15 secondes par an et par profil actif ! On voit bien la marge de progrès colossale pour espérer freiner les atteintes antisémites.