Vaccination: un adulte sur deux a reçu sa première dose en Belgique

La campagne de vaccination en Belgique a largement atteint son rythme de croisière et rien ne semble plus pouvoir se mettre en travers de sa route, si ce n’est encore et toujours les retards dans les livraisons. À la fin de ce week-end, la Belgique comptera près d’un adulte sur deux vaccinés avec au moins une dose tandis que 22 % déjà sont complètement vaccinés. « La phase 1B de la vaccination se termine doucement puisque 75,8 % des personnes à comorbidités ont désormais reçu une première dose. Le taux de 80 % de personnes vaccinées dans ce groupe devrait largement être atteint d’ici le 9 juin comme cela avait été demandé pour permettre les mesures de déconfinement, précise Sabine Stordeur, co-responsable de la Task Force vaccination. D’ici le 2 juin, nous entamerons officiellement la phase 2 à savoir la vaccination grand public même si dans certaines régions et centres de vaccination, on a déjà largement commencé à vacciner ces personnes en descendant par groupe d’âge. »