Coronavirus: la campagne de vaccination d'AstraZeneca touche à sa fin en Belgique

Au cours des deux prochaines semaines, les dernières invitations seront envoyées pour une première injection du vaccin d'AstraZeneca. Après cela, le vaccin ne sera plus utilisé que pour les secondes injections. Le reste ira aux pays pauvres par le biais de l'initiative Covax. C'est ce qu'a annoncé la Task Force Vaccination.

Le temps d'attente entre la première et la deuxième injection avec AstraZeneca est le plus long de tous les vaccins disponibles, soit deux mois. En outre, le vaccin n'est administré qu'aux personnes de plus de 41 ans et les approvisionnements sont très aléatoires.

D'autres vaccins seront donc administrés. Le nombre de vaccins AstraZeneca qui seront finalement en excédent n'est pas clair en raison de l'incertitude des approvisionnements.