Tour d’Italie: Egan Bernal «a senti son maillot rose en danger» après l’attaque de Damiano Caruso

Egan Bernal a conservé son maillot rose à l’issue de la 20e étape du Giro, la dernière de montagne, au sommet de l’Alpe Motta, samedi. Le Colombien d’INEOS Grenadiers pourra gérer un avantage de 1 : 59 sur Damiano Caruso, vainqueur samedi, lors du contre-la-montre final à Milan dimanche. Bernal a tout de même senti que son maillot rose « était en danger » après l’attaque, lointaine, de Caruso, a-t-il confié sur la RAI.

« Aujourd’hui on a su gérer la course », a résumé Bernal. « Mes équipiers ont parfaitement géré. Jonathan Castroviejo a tout bien fait. Je les remercie. Moi, j’ai suivi et puis j’ai attaqué lors de ce dernier kilomètre. »