Sans masque, ni respect des gestes barrières: la manifestation (non-autorisée) des coronasceptiques européens

Reportage

Des deux rassemblements attendus au Bois de la Cambre ce samedi après-midi – la Boum 3 et la « European demonstration 4 freedom » – c’est sans conteste la seconde manifestation, organisée par le collectif « Europeans united », qui aura le plus occupé les forces de l’ordre. Ils étaient un millier selon la police – sans aucun doute davantage avons-nous pu constater sur place – à protester contre le pass sanitaire européen et pour la fin des restrictions liées à la pandémie. Plus d’un millier de personnes, sans masque ni respect des gestes barrière.