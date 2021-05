Jonathan Fournel conclut le Reine Elisabeth avec brio, beauté et finesse

Musicien pensant sa partition dans le moindre détail, la déployant avec naturel et élégance, Jonathan Fournel est un pianiste passionné, possédant une incontestable maturité et une grande palette de jeu. Né le 2 octobre 1993 à Sarrebourg, le Français a étudié à la Hochschule für Musik de Saarbrücken (avec Robert Leonardy), puis au CNSM de Paris dans les classes de Bruno Rigutto, Brigitte Engerer, Claire Désert et Michel Dalberto. Depuis 2016, il se perfectionne avec Louis Lortie et Avo Kouyoumdjian à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

Mais il possède aussi déjà une belle expérience de la scène, puisqu’il a notamment collaboré avec l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre de la Radio-Télévision de Zagreb, le Jiangsu Symphony Orchestra, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, le Dubrovnik ou encore le Royal Scottish National Orchestra, sous la direction de chefs tels que Frank Braley, Jonathon Heyward ou Gergely Madaras.