Roland-Garros: confessions d’un Thiem

Demi-finaliste de Roland-Garros en 2016 et 2017, finaliste en 2018 et 2019, quart de finaliste en 2020 : derrière l’incontournable Rafael Nadal, Dominic Thiem (27 ans) est le joueur qui s’est le plus rapproché du Trophée des Mousquetaires ces dernières années. Avec ses énormes qualités sur terre battue (revers à une main qui gicle, coup droit lourd et explosif, et qualité physique au-dessus de la moyenne), l’Autrichien n’a jamais caché son amour pour Roland-Garros. Qui aurait d’ailleurs imaginé, après ses quatre premiers titres, tous sur brique (Nice, Umag, Gstaad et Buenos Aires), qu’il enlèverait son tout premier sacre en Grand Chelem à New York (US Open 2020) plutôt qu’à Paris ?