La chronique «Détours wallons»: Abîye, Walonîye! (*)

Alors que le gouvernement wallon prépare l’avenir en dévoilant son plan de relance, des villes et communes s’engagent à défendre les langues régionales endogènes. Paradoxe ?

Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ! Dans le plan de relance présenté il y a quelques jours à peine, le gouvernement wallon du Montois Elio Di Rupo, du Luxembourgeois Willy Borsus et du Liégeois Philippe Henry met l’accent sur l’enseignement des langues et fait de l’apprentissage du néerlandais une priorité en matière de formation. Par contre, pas une ligne, pas une priorité, pas une mesure pour favoriser l’usage et la connaissance des patois chers à nos grands-parents. Rien ! « Rin ! », qu’on vous dit.