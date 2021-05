Annelies Verlinden: «On n’enverra pas la police dans les jardins des gens pour vérifier la distanciation sociale»

La ministre de l’Intérieur était invitée sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL TVI. Un prochain Comité de concertation aura lieu ce vendredi 4 juin.

Que trouvera-t-on dans l’arrêté ministériel à paraître pour les assouplissements du 9 juin ? « On a essayé de trouver un narratif consistant et gérable pour les citoyens et les forces de l’ordre. On n’a pas encore pris de décision pour une distinction entre vaccinés et non vaccinés », a expliqué la ministre. Une chose est claire : « On n’enverra pas la police dans le jardin des gens pour vérifier la distanciation sociale ». La ministre rappelle cependant l’importance de cette mesure pour limiter la propagation du virus.