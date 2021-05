Marc Wilmots est catégorique: «Le seul club qui pourrait m’inciter à réfléchir à un retour en Belgique, c’est le Standard»

Après avoir été sélectionneur des Diables rouges, de la Côte d’Ivoire et de l’Iran, Marc Wilmots est actuellement sans contrat depuis plus d’un an. Une situation qui lui vaut d’être souvent cité quand un poste d’entraîneur se libère au sein d’un club belge. En automne dernier, c’était du côté de l’Antwerp que certains l’envoyaient. Mais pour Wilmots, il n’a jamais été question de se retrouver sur le banc du Great Old.

« Non, je n’allais pas y aller, quoi qu’il arrive », nous a confié Wilmots dans un long entretien ce samedi. « Il n’y a jamais rien eu de concret. Juste une idée lancée. » L’ancien sélectionneur national va même plus loin pour mettre les choses bien au clair : « Je n’entraînerai plus en Belgique, car on m’a noirci partout ».