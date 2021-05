Le marché des cryptomonnaies est en plein essor et de plus en plus de Belges s’y intéressent. Le phénomène est relativement récent à l’échelle du droit fiscal, ce qui rend les règles autour des monnaies numériques encore floues en Belgique. Voici un petit guide pour mieux comprendre ce qu’il faut inscrire dans sa déclaration d’impôt.