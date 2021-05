Le concours Reine Elisabeth couronne la maturité

commentaire

Une évidence. Samedi soir, sur la scène de la salle Henry Le Bœuf à Bozar, Jonathan Fournel livrait une prestation d’un raffinement exquis. Tant dans l’œuvre imposée de Bruno Mantovani que dans son 2e Concerto de Brahms, le pianiste français démontrait une fois encore qu’il était un formidable musicien, complet, à la technique très maîtrisée et au jeu également extrêmement sensible. Capable de proposer une version limpide, riche et fantastique D’un jardin féérique et de maintenir la tension chez Brahms, avec une intelligence musicale et un discours beau, fort et pensé.