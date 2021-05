La Wallonie lance lundi l’opération «Re Vax 50+»: un rendez-vous rapide pour les plus de 50 ans non-vaccinés

La Wallonie lance lundi l’opération «Re Vax 50+» pour inciter les personnes âgées de plus de 50 ans à se faire vacciner contre le coronavirus, a annoncé dimanche la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

En Wallonie, la phase de vaccination destinée au grand public (la phase 2) est pleinement amorcée et avance à bon rythme. Plus de la moitié de la population wallonne de 18 ans et plus est désormais vaccinée avec au moins une dose, ce chiffre s’élève à 73% pour les personnes à risques (comorbidités) et plus d’une personne sur cinq a pu bénéficier d’une vaccination complète, a souligné la ministre dans un communiqué.