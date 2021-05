Coronavirus: «Il est bien trop tôt pour avoir plus de contacts rapprochés», disent les experts

Opposés pour ne pas dire énervés. Les experts qui conseillent le gouvernement fédéral sur la gestion de la crise sanitaire ont été pour le moins surpris d’apprendre que le projet d’arrêté ministériel déposé par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden allait faire complètement éclater la bulle familiale pour permettre dès le 9 juin, jusqu’à quatre contacts rapprochés et différents à chaque fois. Dans la presse, la ministre a expliqué cette mesure par un souci de cohérence et de compréhension des citoyens qui peuvent désormais se rendre au restaurant par groupe de 4. Sur le plateau de RTL-TVI, cette dernière a toutefois précisé que la décision n’était pas encore prise à ce sujet et que cela ne signifiait pas la fin des gestes barrières.