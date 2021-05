Les Belgian Cats se sont imposées face au Nigeria 79-47 (mi-temps : 41-23) dimanche au Lange Munte de Courtrai dans un match à sens unique.

Julie Allemand, Kim Mestdagh, Hanne Mestdagh et Billie Massey avaient été laissées au repos. Emma Meesseman et Antonia Delaere reprenaient du service. L’intérieure flandrienne finira avec un double-double (14 pts et 13 rebonds, 5 assists) pour 13 points à Antonia Delaere (11 en première mi-temps) et Jana Raman (10 en première mi-temps).