Le Colombien Egan Bernal remporte le Tour d’Italie (vidéo)

Le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers) est le vainqueur final de la 104e édition du Tour d’Italie. Le contre-la-montre de clôture, dimanche, entre Senago et Milan (30,3 km) a été remporté par son équipier italien Filippo Ganna, champion du monde de la spécialité.

Bernal a entamé le chrono final avec 1 : 59 d’avance sur l’Italien Damiano Caruso (Bahrain Victorious) et 3 : 23 sur le Britannique Simon Yates (BikeExchange). Les quatrième et cinquième, Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) et Romain Bardet (DSM), se trouvant respectivement 7 : 07 et 7 : 48, le podium semblait décidé, restait à déterminer les positions.