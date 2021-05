Scandale au Canada: un massacre de bambins amérindiens

Aux confins des Rocheuses et de l’Ouest canadien, Kamloops, 90.000 âmes, a accueilli de 1890 à 1969 un pensionnat autochtone, une école pour les petits Amérindiens. Les restes de 215 d’entre eux ont été découverts cette semaine près de cet établissement de Colombie-Britannique. Certains bambins n’étaient âgés que de trois ans. Devant « l’école amérindienne de Kamloops », aujourd’hui fermée, une plaque rappelle : « Dans les années 1920, les enfants autochtones âgés de 4 à 15 ans ont été arrachés à leurs familles. On leur a interdit de voir ces dernières, de pratiquer leurs langues, leurs cultures et traditions. Les enfants qui ont été dans cette école ont subi un isolement extrême et de la ségrégation ». Le Canada a pratiqué un véritable génocide culturel dès le milieu du XIXe siècle, mais surtout à partir de 1880 et jusqu’en 1996, date de la fermeture du dernier pensionnat autochtone.