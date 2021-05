Le texte n’est pas clôturé, il doit repasser en gouvernement et être discuté avec le terrain avant son traitement par le Parlement. Il n’est pas clôturé mais les grands principes sont acquis. Le ènième remaniement du décret paysage organisant les études supérieures sonne le glas des procrastinateurs en tout genre. Plus question de traîner démesurément en chemin. On fixe désormais des paliers à atteindre dans un certain délai pour pouvoir poursuivre ses études. Résumé des principales mesures.

