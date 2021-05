L’actuel ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), souhaite apporter des modifications au parcours de réintégration dessiné voici cinq ans par ses prédécesseurs, Kris Peeters (CD&V – Travail) et Maggie De Block (Open VLD – Santé).

Ajuster, c’est le mot qui convient. Une réforme qui doit permettre au gouvernement de tripler le nombre de parcours de réintégration, actuellement proche des 6.000 demandes. Et cela, notamment, dans le but d’alléger la charge pour l’Inami, qui pourrait grimper à 9 milliards dans les prochaines années, et de contribuer à atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 80 %, que s’est assigné l’actuelle majorité fédérale.