Thierry Henry de retour dans le staff des Diables rouges avant l’Euro

Le sélectionneur de la Belgique n’a jamais caché son affection pour le Français dont l’expérience et l’aura ont été particulièrement utiles lors du dernier Mondial en Russie en 2018. Écouté et apprécié des joueurs, il revient avec la ferme intention d’aider les Diables à atteindre leur but : le titre suprême à l’Euro. Thierry Henry, champion du monde en 98 avec les Bleus et vainqueur de l’Euro 2000 disputé en partie en… Belgique, a l’avantage de connaître le groupe dans ses moindres détails.

Il arrive comme T2 ou T3… le chiffre n’a guère d’importance sachant que personne ne sait vraiment qui est l’actuel T2. L’Ecossais Shaun Maloney étant plus qu’effacé dans le staff.