Le CDH se déchire sur le port du voile

Si le voile n’était que la revendication d’une affirmation ou d’une religion, il ne poserait pas de problème. En fait, à travers le voile, il y a aussi une revendication politique, radicale, qui ne veut pas de notre modèle de société, ne veut pas de nos valeurs, et les combat. ». Ces propos tenus par Georges Dallemagne, député CDH, lors du Grand Oral RTBF/Le Soir de samedi, sur le port du voile ont secoué le parti centriste durant tout le week-end.

C’est l’ancienne présidente, Joëlle Milquet, qui fut la plus prompte à réagir, démontrant que l’argumentaire n’était pas partagé par tous au sein du parti. « En toute conscience et comme humaniste, je ne peux cautionner les propos excessifs de Georges Dallemagne. Cette manière simpliste de généraliser les choix d’un grand nombre de femmes belges comme synonyme d’un refus de nos valeurs et de notre société n’est juste pas acceptable et me fait penser à des propos extrêmes entendus ailleurs. Ce n’est en tout cas pas cela le CDH pour moi. »