Jonathan Fournel, 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth: «Le répertoire classique m’a donné l’amour du piano»

Jonathan Fournel, 27 ans, est le 1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 2021. Un pianiste passionnant et passionné, avec une vraie humilité.

entretien

C’est un jeune homme passionnant, humble, capable de parler de musique pendant des heures que l’on retrouve au lendemain de sa victoire au Concours Reine Elisabeth. À 27 ans, le Français Jonathan Fournel fait preuve d’une réelle maturité, a un discours clair et posé à l’image de ses prestations tout au long de cette édition. Le fruit d’une formation riche, qui l’a mené de la Hochschule für Musik Saar de Saarbrücken à la Chapelle musicale Reine Elisabeth en passant par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Autant d’étapes, de rencontres et de professeurs qui ont façonné pas à pas sa manière d’appréhender la musique.