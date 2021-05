Réduire les délais pour réussir: tous les étudiants ne disent pas non

Responsabiliser les étudiants… La réforme du décret Paysage organisant les études supérieures en fait son fil rouge, même si ministre et bénéficiaires n’ont pas toujours la même vision de cette “ “responsabilisation”. Alors qu’elle sera appelée prochainement à la table officielle de la concertation, la Fédération des étudiants francophones a consulté le terrain via ses réseaux nationaux et régionaux. Au terme d’une enquête en ligne, près de 5.000 jeunes ont donné un avis souvent tranché, parfois étonnant. Le Soir vous livre, en exclusivité, les principaux enseignements.