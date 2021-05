Hockey Pro League: «Les Hollandais nous ont remis les pieds sur terre», reconnaît Florent van Aubel

Le match était certes sans enjeu, puisqu’avant même de monter sur le terrain de la Wilrijkseplein à Anvers, dimanche après-midi, les Red Lions avaient d’ores et déjà remporté la deuxième édition de la Pro League. Il n’empêche, une confrontation entre la Belgique et les Pays-Bas n’est jamais anodine, si ce n’est que les Red Lions ont visiblement abordé celle-ci avec nettement moins de détermination et d’envie que leurs rivaux. Et à moins d’une semaine de l’Euro qui se déroulera à Amsterdam à partir de vendredi, les hommes de Max Caldas ont démontré qu’ils étaient déjà bien entrés dans leur tournoi ; bien plus que les belges, comme en a fait le constat Florent van Aubel.

Florent, quelle est votre analyse de cette rencontre qui s’est soldée par une sévère défaite (0-4) de la Belgique face aux Pays-Bas ?