Paulien Couckuyt aux Jeux en rêvant d’une demi-finale

Qualified by entry standard ». A l’instar de Thomas Van der Plaetsen, Paulien Couckuyt peut lire cette mention à côté de son nom dans la rubrique « Road to Tokyo » sur le site de World Athletics, la fédération internationale désormais. Avec son chrono de 55.37 sur 400 m haies réussi à Oordegem dans l’aspiration de la Britannique Jessica Turner (54.77), samedi, l’Anversoise est bel et bien descendue sous les 55.40 exigés pour aller aux Jeux et ne devra plus se rabattre sur le ranking mondial et faire des calculs d’apothicaire.

« Cela fait plaisir ! », s’est-elle extasiée après avoir partagé sa joie et ses cris avec sa famille par smartphone interposé juste après l’arrivée. « Je suis tout à fait rassurée et je vais pouvoir me préparer sans stress de manière optimale, tout en travaillant aussi le 400 m plat en vue du relais. Aux Jeux, mon ambition sera d’arriver en demi-finale ; je ne veux pas y aller pour juste y aller ! »