Alexander Doom se positionne pour le 4 x 400 m

Après avoir déjà été le Belge le plus rapide sur 400 m cet hiver, Alexander Doom s’est hissé en haut des tablettes à Oordegem en y terminant 4e en 45.96. Un chrono, le premier d’un athlète noir-jaune-rouge sous les 46 secondes cet été, réussi depuis le couloir 8 équivalant à une amélioration de pas moins de 47 centièmes sur son record personnel. « Je le félicite », a indiqué sportivement Dylan Borlée, 6e en 46.40. « Je sais ce que c’est de passer sous les 46 secondes. Cela démontre qu’il bosse, comme il l’avait déjà prouvé en indoor. A moi de faire le taf… ».

« J’avais espéré ce record personnel, si possible sous les 46 secondes », a reconnu Doom, qui a d’autant plus de mérites qu’il a dû arrêter de courir « pendant six semaines » en mars et avril suite à une blessure à l’ischio lors du 4 x 400 m de l’Euro indoor de Torun.