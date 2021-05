L’immunologiste Françoise Salvadori: «Les mécanismes de la résistance à la vaccination se répètent au fil des siècles»

Samedi dans le quartier européen à Bruxelles, ils étaient un millier selon la police – sans aucun doute davantage avons-nous pu constater sur place – à protester contre le pass sanitaire européen et pour la fin des restrictions liées à la pandémie. Plus d’un millier de personnes, sans masque ni respect des gestes barrière. - Gianni Barbieux / Photo News

ENTRETIEN

Presque aussi virulent que l’épidémie de Covid-19, le mouvement anti-vaccin et plus généralement anti-science qui est né en parallèle a pu surprendre par son ampleur et sa force. Incriminés, les réseaux sociaux, par leur capacité à diffuser massivement et rapidement une information ont donné une couleur inédite à une démarche… ancestrale. Avec l’aide de l’historien des sciences, Laurent-Henri Vignaud, Françoise Salvadori a retracé dans un livre paru peu avant la pandémie, l’histoire de la réticence aux vaccins et démontré comment la science et ses progrès n’ont eu de cesse d’être confrontés à une opposition parfois anodine mais souvent bien organisée.