Voici pourquoi le retour de Thierry Henry est une bonne nouvelle pour les Diables

Thierry Henry dans le staff de Roberto Martinez pour l’Euro, comme ce fut le cas au Mondial 2018 en Russie, cela a surpris bien des observateurs. Ce retour constitue une bonne nouvelle pour notre équipe nationale. Et ce, pour diverses raisons.

Premièrement, avec le Français, les discussions tactiques et stratégiques seront sans aucun doute plus intenses pour le coach fédéral qu’avec l’Ecossais Shaun Maloney, l’actuel T2. Titi Henry arrive en terrain connu et n’aura pas besoin d’un temps d’adaptation.

On se rappelle qu’à a Coupe du Monde, la théorie sur les phases offensives était prise en charge par l’ex-buteur des Bleus.