L’héritage caché de la famille de Spoelberch: des héritiers d’AB Inbev ciblés par le fisc belge

Après une longue bataille, Alexis (39 ans, à gauche) et Patrice (42 ans) Bailo de Spoelberch ont hérité des millions de titres AB InBeV de leur mère adoptive, la vicomtesse Amicie.

C’est l’une des familles les plus riches de Belgique. L’une des familles les plus discrètes, aussi. Mais cela ne suffit pas pour remporter la palme de la famille la plus tranquille du pays. Ils sont soupçonnés d’avoir éludé l’impôt sur une succession à plusieurs centaines de millions d’euros, a appris Le Soir. Le tout dans un décor qui rassemble tous les ingrédients des meilleures séries Netflix : trahison familiale, escroquerie à plusieurs millions, faux testament, mariage rocambolesque.