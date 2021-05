Roland-Garros: Dominic Thiem, six pieds sous la terre battue

Il n’a fallu attendre que le deuxième match sur le court Philippe-Chatrier (tout de même terminé à 18 h…) pour assister à la toute première grosse surprise de cette édition 2021. En fait, on imaginait bien que Dominic Thiem, qui joue de travers depuis son formidable succès à l’US Open, le 13 septembre dernier, n’allait pas se balader sur les Champs-Elysées de Roland-Garros. Mais de là à le voir éliminé d’emblée, il y avait de la marge. Surtout qu’il menait 6-4, 7-5 contre le « modeste » Pablo Andujar (68e mondial à 35 ans). On parle tout de même d’un joueur demi-finaliste de Roland-Garros en 2016 et 2017, finaliste en 2018 et 2019, quart de finaliste en 2020 !