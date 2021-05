Giro: Egan Bernal, l’Italie dans la peau

Premier Giro et premier maillot rose pour Egan Bernal. - AFP

Il y a deux ans, tout de jaune vêtu sur le podium parisien, le regard émerveillé et l’émotion bien perceptible dans un discours qui n’avait rien de fabriqué, le maillot jaune Egan Bernal avait forcément multiplié les remerciements après sa victoire sur le Tour de France. Un classique du genre pour un lauréat qui, pour autant, avait essoré les habituels poncifs dans une fraîcheur communicative et surtout, dans des remerciements à… l’Italie. « Grazie à l’Italie, c’est un peu là que j’ai grandi en tant que cycliste. Je suis un peu un Italien de cœur », avait alors lâché l’escaladeur de Zipaquira, au nord de Bogota. Pas question de renier ses origines colombiennes, plutôt de les associer à sa deuxième nationalité, cycliste, celle-là, tant les terres transalpines ont façonné l’adolescent devenu vainqueur du Tour de France et, désormais, du Giro.