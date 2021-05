Deux ans et demi après son départ pour entraîner Monaco, Thierry Henry fait son retour dans le staff des Diables rouges en tant qu’adjoint de Roberto Martinez. Avant de prendre la succession du Catalan après l’Euro ?

Depuis le départ de Graeme Jones et Thierry Henry après la Coupe du monde 2018, Roberto Martinez n’avait plus vraiment de véritable T2 dans son staff. L’Écossais Shaun Maloney n’a pas la même présence et l’influence que les deux ex-adjoints du Catalan avaient lors du Mondial 2018. Ces deux bras-droits ayant joué un rôle prépondérant dans le parcours des Diables rouges en Russie, le sélectionneur national a saisi l’occasion de réitérer l’expérience, du moins de manière partielle.