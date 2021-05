Le problème Vlaams Belang

se Tom Van Grieken se défend d’être raciste, mais ce week-end il déclarait au Tijd que «le chrétien, le Flamand et le blanc doivent être des facteurs dominants dans notre société». Et ses partisans ne disaient pas autre chi mercredi à Malines. - Belga.

La cavale de Jürgen Conings et les soutiens dont le militaire fait l’objet viennent (re)poser la bombe de l’extrême droite au sein de la société et la politique belges. Dans ce contexte, le Vlaams Belang, qui tente de se défaire de l’étiquette d’« extrémiste », pose un problème plus aigu et complexe que jamais.

Il est essentiel de rappeler que les francophones se doivent d’être très réservés sur ce chapitre : facile d’être le champion du cordon sanitaire et médiatique quand aucun parti d’extrême droite n’existe ou ne pèse dans son paysage politique. En Flandre, où ce parti est annoncé par différents sondages à la première place en 2024 avec 25 % des voix, il en va évidemment tout autrement.