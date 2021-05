«Le format de cet Euro nous offre un environnement hostile»

Reporté d’un an suite à la pandémie, l’Euro 2020 s’ouvre enfin aux Diables rouges de Roberto Martinez. Le sélectionneur national se veut confiant, malgré les incertitudes autour de Witsel et Hazard, et estime que ce que montrera son équipe sera peut-être plus important que ce qu’elle récoltera, dans un championnat d’Europe particulier qui réserve forcément son lot de surprises.

Roberto Martinez, est-ce que le « Devil Time », c’est de gagner l’Euro ? Qu’en pensent Raymond Goethals et Guy Thijs, selon vous ?