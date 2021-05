«Eden Hazard est dans sa meilleure forme physique depuis deux ans»

Ce sera un tournoi plus difficile qu’en 2018, selon vous ?

Ce sera très différent. Lors de la Coupe du monde, les choses sont plus prévisibles et vous pouvez vous préparer. Pour l’Euro, il y a de nombreux paramètres que nous ne maîtrisons pas. On ne sait pas si on affrontera le même Danemark qu’en Nations League. On ne sait pas quel sera le visage de la Russie qu’on a battue en qualifications pour l’Euro et comment elle va performer devant ses spectateurs. On ne sait pas comment les voyages affecteront les performances des joueurs et des sélections. C’est l’occasion de voir comment les joueurs peuvent prester dans des circonstances inattendues. C’est l’élément central que nous devrons avoir en tête.